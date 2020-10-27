 

Потерю обоняния связали с повышенным риском смерти

27.10.2020, 3:05, Разное


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Снижение обоняния указывает на риск смерти у людей старше 65 лет, показало новое исследование, которое опубликовано в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Потеря обоняния и здоровье

Ранее в различных исследованиях было показано, что нарушение обоняние связано с плохим питанием, снижением безопасности (люди не чувствуют запах газа и пропавшей пищи) и со снижением качества жизни.

Ученые предполагают, что потеря нюха может быть связана с развитием болезней, сопровождающихся дегенерацией нервной ткани. Это может объяснись повышенную смертность среди людей, у которых обнаруживают этот симптом. Также известно, что нарушение обоняния может быть спутником когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Риск смерти

Ученые проанализировали данные о здоровье 3,5 тысяч человек, которые участвовали в «Национальном исследовании здоровья и питания». Эта база данных была собрана американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ее участники были старше 40 лет, за ними наблюдали в течение пяти лет.

Обоняние участников определяли как с их слов, так и объективно. При расспросе на проблемы с обонянием жаловались больше 21% человек. Но объективные тесты обнаружили их у 13%.

Оказалось, что только объективное снижение обоняния связано с вероятностью смерти. У участников в возрасте старше 65 лет ослабление нюха на 1 пункт по шкале для определения обоняния было связано с увеличением риска смерти на 18%. Ученые не обнаружили такой закономерности среди людей в возрасте 40-64 лет.



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