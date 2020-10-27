 

Путин поручил создать федеральный проект по экологическому воспитанию и просвещению

27.10.2020, 2:48, Новости дня

Правительство должно разработать предложения по разработке федерального проекта «Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание и просвещение», включив в него изучение природы Арктики и Антарктики, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

«Правительству Российской Федерации для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»: представить предложения по разработке федерального проекта «Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание и просвещение», об источниках его финансирования и о включении в него мероприятий (…) по изучению природной среды Арктики и Антарктики», – говорится в документе на сайте Кремля.

В проект необходимо включить создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде, снижение отходообразования и обеспечение рационального водопользования.

Также следует включить в проект научные исследования и разработки по проблемам экологии и изменения климата, обеспечения устойчивого развития экономики с низким уровнем выбросов парниковых газов. Доклад необходимо предоставить 1 декабря 2020 года.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшей встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.



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