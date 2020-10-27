 

Представительница РФ представила клип на песню для «Детского Евровидения»

27.10.2020, 2:08, Новости дня

В Сети появился видеоклип на песню «Мой новый день», с которой 11-летняя петербурженка София Феськова будет представлять Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020».

«По задумке создателей видео – режиссерской команды VM сrew – певица предстала в образе юной художницы, которая своими рисунками вдохновляет других детей верить в себя и в свою мечту», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Академии Игоря Крутого, занимавшейся отбором российского конкурсанта. Видеоролик доступен на официальном YouTube-канале смотра конкурса.

Отмечается, что съемки прошли в Москве неделю назад. В них также приняли участие воспитанники Академии Игоря Крутого. «Это не первый мой опыт в профессиональных съемках. Поэтому я была готова к тому, что один дубль может пересниматься и десять, и двадцать раз. Но благодаря нашей большой и дружной команде на съемочной площадке было легко и весело. Мой любимый момент – когда я раскачивалась на качелях над розовыми облаками», – передает слова Феськовой пресс-служба Академии.

Ранее мать одного из конкурсантов отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» Рутгера Гарехта обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования.

PR-менеджер академии Алена Мажарова рассказала, что лидером зрительского голосования на нацотборе был Рутгер Гарехт, но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, и после суммирования победила София Феськова.

Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза. Финал международного конкурса «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

Напомним, в 2019 году победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт – Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак – занял 13-е место.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

01.09 / Ростех назвал бренд российского истребителя шестого поколения

06.10 / Замгоссекретаря США побеседовал с главами МИД Азербайджана и Армении

02.10 / В Тернопольской области умер врач – герой бордов “Спасибо за жизнь”

17.08 / Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса

11.10 / Семья фермеров держала под Харьковом в рабстве девять человек – прокуратура

13.09 / Япония переходит от обороны к наступлению

28.07 / Найдена связь между слабоумием и объемом талии

03.08 / Смена «Политика и сетевые лидеры» начнет работу на форуме «Территория смыслов»

14.07 / В Крыму вернули ограничения для туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybin[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска