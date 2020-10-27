 

Россия раскритиковала попытки США давить на Китай

27.10.2020, 2:08, Новости дня

Москва считает несостоятельными попытки США оказать давление на Китай по поводу вопроса о контроле над вооружениями, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В более длительной перспективе администрация от таких планов не отходит. Попытки США оказать на Пекин давление считаем несостоятельными. Консультации и переговоры по контролю над вооружениями должны вестись на свободной, добровольной основе с учетом законных интересов сторон», – передает РИА «Новости» его слова.

Антонов добавил, что РФ в свою очередь заинтересована в присоединении к диалогу Великобритании и Франции. «Они обладают сопоставимыми с китайскими запасами ядерных вооружений. А также в рамках союзничества по НАТО плотно координируют политику в военной ядерной сфере», – отметил посол.

Напомним, в середине октября в Пекине призывали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца «Барри» через Тайваньский пролив. КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях с США. Пекин выражал США протест из-за поставок острову оружия.



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