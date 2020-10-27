Путин предложил НАТО взаимный отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

27.10.2020, 1:45, Новости дня

Президент России Владимир Путин предложил странам НАТО взаимный октаз от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Соответствующее заявление 26 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являлся “важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности”, а выход США из договора – “серьезная ошибка”.

“Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория”, – говорится в заявлении.

В Кремле предложили НАТО варианты взаимных верификационных мер .

В октябре 2018 года США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. 2 февраля Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия.

3 июля Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, в тот же день документ вступил в силу.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО заявили, что союзники США по Североатлантическому альянсу полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из ДРСМД, а Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия документа. 18 августа США запустили крылатую ракету впервые после выхода из ракетного договора.

8 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на действия США в отношении создания и размещения ракет.