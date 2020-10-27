“Верю, что это только начало”. Тихановская сделала заявление после страйков в Беларуси

27.10.2020, 1:45, Новости дня

Белорусская оппозиционерка, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с обращением после страйка, который прошел в стране 26 октября. Текст заявления размещен в ее Instagram.

“Дорогие беларусы! Сегодня был важный день. Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Водители блокировали движение на дорогах, чтобы не пропустить спецтехнику к акциям айтишников. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в одних цепях солидарности с представителями частного бизнеса. Частные бизнесы закрывали свои двери, чтобы показать солидарность с бастующими заводами. А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране”, – заявила политик.

Тихановская заявила, что сила солидарности “испугала режим”.

“Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет. Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день – и я верю, что это было только начало”, – заявила она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.