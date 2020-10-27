Окружной админсуд постановил уволить Сытника

27.10.2020, 1:45, Новости дня

Окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на информированный источник.

Суд вынес такое решение, рассматривая иск бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к Сытнику о незаконности его увольнения. ОАСК решил восстановить его в должности, признав незаконным его увольнение.

В рамках иска было выдано отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства. Суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

По данным издания, основанием для такого решения якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. Сообщается, что Государственное бюро расследований теперь должно открыть уголовное производство за невыполнение решения КС.

Кроме того, постановление должны направить в Кабинет Министров, чтобы там приняли меры по соблюдению НАБУ закона, и заместителям директора Бюро, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя.

“Украинская правда” пишет, что в НАБУ решение суда еще не видели.

В обнародованном в судебном реестре документе говорится, что в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Кареева по делу о завладении имуществом компании из агропромышленной группы “Росток-Холдинг”. По результатам расследования в мае 2020 года его уволили из Бюро. В июне он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.