По результатам обработки более 75% протоколов на выборах в округе №208 лидирует Гунько, Ляшко второй

27.10.2020, 1:45, Новости дня

По результатам обработки более 75% электронных протоколов на довыборах в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области лидирует кандидат от “Слуги народа” Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины.

ЦИК обработал 77,88% протоколов. Гунько набрал 33,25% (15 271 голос), а лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 32,21% (14 791 голос).

Всего в выборах участвовало 18 кандидатов.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

И Ляшко, и Гунько заявляли, что выборы выиграли они. Ляшко обвинял конкурента в подкупе избирателей.