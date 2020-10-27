 

Трамп не увидел нарушений перемирия в Карабахе

27.10.2020, 1:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

«Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается», – сказал Трамп, чьи слова приводятся в сообщении журналистского пула, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «из-за действий Азербайджана режим прекращения сохранить не удалось».

В воскресенье Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В тот же день Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в НКР начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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