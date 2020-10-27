В Сети появилось письмо Ефремова к семье погибшего Захарова

27.10.2020, 1:08, Новости дня

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова в связи с делом о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал в соцсетях проект письма с извинениями, предназначенного семье погибшего Сергея Захарова. Защитник уточнил, что сам Ефремов с проектом письма ознакомлен не был.

«Я хочу перед всей вашей семьей извиниться. Понимаю, слишком поздно, и нет мне прощения, ведь близкого и родного человека уже не вернуть. Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», – говорится в проекте письма, который Алешкин опубликовал в своем Facebook.

Адвокат подчеркнул, что это – проект письма, которое они обсуждали с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским. «К сожалению, это письмо Михаил Олегович не увидел (переговоры были прерваны)», – добавил Алешкин.

Ранее ответственный секретарь московской Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что адвокаты осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова намерены подать жалобу в кассационную инстанцию, артист ожидает смягчения приговора.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу,его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».