 

ВОЗ не подтвердила рост смертоносности коронавируса из-за мутации

27.10.2020, 1:08, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией о том, что коронавирус в результате мутации стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Фактических данных на этот счет нет. В осеннем периоде выявляется больше случаев [вызываемого коронавирусом заболевания]. Но это не указывает на то, что вирус изменился. Это означает, что мы пока не одерживаем победу над вирусом», – приводит слова одного из руководителей Всемирной организации здравоохранения ТАСС.

Райан добавил, что в ВОЗ существует специальная рабочая группа, которая отслеживает новые вариации вируса, пути его передачи, летальность и другие параметры.

Со своей стороны эксперт организации Мария ван Керкхове, являющаяся членом этой группы, заметила, что мутация является нормальным процессом. «Эта рабочая группа была учреждена в связи с тем, что вирусы меняются, – заметил она. – Фактически она существует с января-февраля, однако лишь недавно была превращена в формальную рабочую группу».

«Мы работаем с лабораториями по всему миру и рассматриваем различные мутации, – обратила внимание ван Керкхове. – Потому что нам крайне важно понимать, как вирус ведет себя, как он меняется. Но при этом далеко не все мутации приводят к изменению поведения вируса».

Напомним, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил более 80 мутаций нового коронавируса. При этом врач и телеведущий Александр Мясников выделил четыре типа вызываемого коронавирусом заболевания.



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