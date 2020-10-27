Топ-5 исчезнувших болезней

27.10.2020, 1:00, Разное



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Натуральная оспа

От натуральной оспы умирали в среднем трое из 10 заболевших. У выживших на коже часто сохранялись обезображивающие шрамы, могла развиться слепота. В 18 веке в Европе болезнь убивала около 400 тысяч человек в год. Оспа проявлялась лихорадкой, слабостью, головной болью, болью в спине и животе. На 2-3-й день болезни появлялась сыпь на лице и руках, которая постепенно переходила на туловище.

Натуральная оспа оказалась «идеальным кандидатом» для ликвидации. Против вируса, который ее вызывал, существовала эффективная дешевая вакцина, действовавшая с первой дозы. Симптомы болезни были яркими, что позволяло сразу изолировать инфицированных. Больные люди не распространяли болезнь до появления этих симптомов.

Кампания по ликвидации натуральной оспы стартовала в 1968 году. О полном исчезновении болезни Всемирная организация здравоохранения заявила в 1980 году.

Чума крупного рогатого скота

Эта инфекция не поражала людей. Мы считаем необходимым упомянуть ее, чтобы подчеркнуть: успех в борьбе с натуральной оспой не был случайностью, массовая вакцинация может безвозвратно уничтожать болезни.

Возбудителем чумы крупного рогатого скота был ортовирус, «близкий родственник» вируса кори. Самая поздняя крупная вспышка болезни – она была зафиксирована в Африке в 1980-х годах – привела к убыткам в два миллиарда долларов.

Глобальная программа по ликвидации этого заболевания при помощи вакцинации крупного рогатого скота началась в 1994 году, в 2010 году его объявили побежденным.

Летаргический энцефалит

Эпидемии летаргического энцефалита прокатились по Европе и Северной Америке с 1919 по 1926 годы. С тех пор болезнь не встречалась. Ученым так и не удалось выявить ее возбудителя.

Болезнь проявлялась тяжелой лихорадкой, двоением в глазах, головной болью, летаргией (вялостью, сильной усталостью), кататонией (обездвиженностью), бодрствованием ночью и сном в дневное время. В тяжелых случаях пациенты впадали в кому и умирали. У 60% выживших развивался паркинсонизм.

Ученые высказывали предположение, что причиной болезни мог стать вирус «испанского гриппа» – особого штамма, вызвавшего тяжелую пандемию, которая по времени совпала со вспышками энцефалита.

Английский пот

Английский пот – необычное заболевание, которое было распространено в Англии и в материковой Европе преимущественно с конца 15 по середину 16 века. Болезнь встречалась и в России. Ее вспышки не были похожи на другие эпидемии: болезнь чаще поражала сельских жителей, эпидемии не были затяжными.

Причина болезни осталась неизвестной, есть предположение, что ее вызывал хантавирус. Заболевание начиналось с тяжелого озноба, сильного головокружения, боли в шее и суставах. Через 1-3 часа к картине болезни присоединялись потливость, жар, помрачение сознания, непреодолимая сонливость. Смертность была высокой.

После 16 века болезнь встречалась очень редко. Английский пот не фиксировали в Западной Европе после 1907 года. Но есть указание, что в РФ вспышка болезни с похожими симптомами была описана в 1932 году.

Доктор Пол Бисон (Paul Beeson) из Вашингтонского университета предполагал, что английской пот и летаргический энцефалит исчезли в связи с мутацией их возбудителей – вирусы могли перестать быть патогенными.

Тяжелый острый респираторный синдром (SARS)

Тяжелый острый респираторный синдром (известный как «атипичная пневмония») вызывал вирус SARS-CoV, который по многим свойствам очень похож на SARS-CoV-2 – виурс, который стал причиной текущей пандемии. Он проявлялся грипподобными симптомами (лихорадка, боль в горле, кашель и т.д.). На его фоне могла развиваться тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Умирал примерно 1 из 10 инфицированных.

Эта болезнь не объявлена побежденной или исчезнувшей болезнью. ВОЗ сообщила о том, что эпидемия болезни подавлена, в 2003 году. Ученые предполагают, что вирус, по всей видимости, все еще циркулирует среди животных. Но, по всей видимости, можно считать элиминированной его передачу от человека к человеку.

Что на очереди?

Борьба с инфекциями продолжается. О некоторых их них можно сказать, что они действительно стоят на грани исчезновения. Например, в последние годы в мире диагностируют не более нескольких десятков случаев паразитарной болезни дракункулеза. Ее почти победили путем улучшения санитарных условий и доступа к чистой воде. «На очереди» для истребления у ВОЗ «стоят» полиомиелит, фрамбезия и малярия. Среди успехов РФ в области борьбы с инфекциями необходимо указать элиминацию краснухи, страна получила соответствующий сертификат ВОЗ.