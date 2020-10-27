 

Испанский регион Астурия изолировался на фоне коронавируса

27.10.2020, 0:48, Новости дня

Власти испанского автономного сообщества Астурия решили ввести режим изоляции, сообщил председатель регионального правительства Адриан Барбон.

«Мы переживаем ситуацию, очень похожую на другие страны Европы. Вторая волна сильная, и мы должны принимать решения», – передает заявление Барбона РИА «Новости».

Уточняется, что въезд и выезд из Астурии будет запрещен в ночь со вторника на среду. Исключения введены только на перемещение в связи с вопросами работы, учебы, медицинскими причинами и посещением родственников, которым необходима помощь, возвращения к постоянному месту жительства.

Астурия стала четвертым испанским автономным сообществом, власти которых ввели ограничение на передвижение в другие регионы – на прошлой неделе о своем закрытии по периметру объявили власти Наварры и Риохи, в понедельник – Арагона.

В субботу в Испании из-за коронавируса ввели особый режим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

03.10 / Британцы восхитились российскими спецназовцами

02.08 / Пятый день подряд в Украине регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19

13.09 / Представитель КПРФ напал на главу участковой комиссии в Ростове-на-Дону

27.07 / Расчленивший жену петербуржец раскаялся в содеянном

01.09 / Индия заявила о готовности заключить торговую сделку с США

30.07 / Семья Фургала начала сбор средств на услуги адвокатов

05.07 / Пушков назвал акцию на гонке F1 началом «экспансии псевдо-ценностей»

26.08 / «Армату» захотели подготовить к боям с танками будущего

10.08 / Президент Португалии опроверг помощь Хуану Карлосу I с переездом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска