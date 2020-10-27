 

Акушер-гинеколог объяснила важность контрацепции в период пандемии

27.10.2020, 0:48, Новости дня

После вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания не стоит торопиться с беременностью, а необходимо подождать хотя бы от трех до шести месяцев, сообщила газете ВЗГЛЯД акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

В Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам, планирующим беременность после прохождения вакцинации от коронавируса, проконсультироваться с лечащим врачом. Они подчеркнули, что это поможет принять взвешенное решение с учетом собственного состояния здоровья.

«В первую очередь нужно планировать беременность. То есть не полагаться на случайность, чтобы это не произошло, например, в латентном состоянии, когда человек еще не догадывается, что болен, либо если заболевание у него протекает бессимптомно», – говорит Ерофеева.

Также не стоит планировать беременность после вакцинации, продолжает врач. Дело в том, что хотя в вакцине убитый и ослабленный вирус, он все равно может вызвать негативные последствия.

«Поэтому весь период пандемии коронавируса всем рекомендую быть осторожными, предохраняться и следить за этим. Для того, чтобы предохранение было надежным, нужно использовать современные эффективные методы контрацепции. Причем прерванный половой акт или календарный метод не подходят. Даже мужской презерватив недостаточно подходит в этой ситуации, поскольку эффективность его не очень высока», – объясняет собеседник.

В связи с этим специалист рекомендует сходить к врачу-гинекологу, потому что гормональная и пролонгированная контрацепции или внутриматочная спирать – все это исключительно врачебные методы, которые нельзя применять самостоятельно.

«После вакцинации или по прошествии заболевания не надо торопиться с беременностью. Нужно подождать хотя бы от трех до шести месяцев, пока все уляжется и успокоится. Нет ничего хуже, чем вынашивать беременность в период, когда все кашляют, а любой проходящий мимо человек может быть вирусоносителем. Тем более что в случае с коронавирусом есть достаточно много бессимптомных пациентов», – резюмировала Ерофеева.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона» безопасной для репродуктивного здоровья. При этом первый цикл исследований данного препарата заканчивается только в декабре текущего года.



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