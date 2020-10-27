 

Лавров пообещал ответ на антироссийские выпады и хамство Запада

27.10.2020, 0:48, Новости дня

Москва не намерена терпеть хамство Запада в свой адрес и не оставит антироссийские выпады без ответа, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию «Вечерни лист».

«Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем. О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно», – приводит слова главы МИД РФ ТАСС.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что РФ не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на осложнения в отношениях.

В прошлый четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения». В прошлую среду Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении РФ без последствий не останется. Днем ранее глава МИД РФ предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.



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