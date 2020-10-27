 

В РФ заявили, что на 11 лет опередили американцев с открытием воды на Луне

27.10.2020, 0:08, Новости дня

Заявление американцев о наличии воды на Луне не стало откровением для российских ученых, сказал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

«Статья, которую я прочитал, говорит, что это (открытие) полностью в пользу их программы «Артемида». И, конечно, ни слова не говорит о том, что мы раньше это опубликовали – о том, что вода также может находиться в веществе, которое освещается Солнцем», – цитирует Митрофанова РИА «Новости».

Он отметил, что вода на Луне была обнаружена еще в 2009 году российским прибором LEND, созданным в кооперации с США и установленным на американском лунном спутнике LRO. Митрофанов напомнил, что тогда американские коллеги не поверили ученым из России.

«Исходно американская концепция заключалась в том, что вода на полюсах находится только в постоянно затененных кратерах. Когда мы начали наш эксперимент LEND на борту американского аппарата LRO, то мы увидели признаки воды не только в затененных кратерах, но и на регулярно освещаемой поверхности. Американцы считали, что там воды не может быть, а мы ее там увидели, написали статью – она опубликована в Science. Но большинство из них до сих пор стояли на позиции, что исходная американская точка зрения правильная и вода находится в затененных кратерах. Сейчас в этой статье они сделали великое американское открытие: они увидели, что вода есть на освещаемой поверхности», – сказал он.

«Очередной великий успех американской науки. Я их поздравляю», – сыронизировал Митрофанов.

Ранее специалисты НАСА заявили, что нашли молекулярную воду на поверхности Луны и оценили шансы найти следы жизни на Марсе.

Этой осенью заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта рассказал, что ржавчина могла появиться на Луне вследствие воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы.



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