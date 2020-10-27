 

Трубные звуки с неба становятся все более разнообразными и всеобъемлющими, хотя природа их так и остается загадкой

27.10.2020, 6:41, Разное

И хотя непонятные и разнообразные звуки, раздающиеся с неба во многих уголках нашей планеты условно называют трубными (так ангелы должны трубить, возвещая о конце света), на самом деле они бывают какими угодно, начиная от непонятного механического скрежета и заканчивая воем – словно какого-то гигантского монстра.

Эти «трубные звуки» зовут еще предвестниками Апокалипсиса – по той же причине, поскольку, к примеру, в Библии именно такое предупреждение должно получить человечество перед концом света.

А что же говорят на этот счет ученые? Если откровенно, то ничего нового: все те же предположения, что это или какие-то неизвестные электромагнитные волны, или так проявляют себя движения земных плит, ну и так далее. Это, мол, происходило и раньше, о чем повествуют самые ранние хроники человечества. Однако почему в последнее время эти жуткие звуки с неба стали столь часты, столь тревожны и столь пугающи?

Независимые исследователи, например, уфологи, пытаются объяснить все это инопланетным вторжением, мол, так «ревут» корабли инопланетян или пришельцы используют какие-то технологии, чтобы «раскачать» и уничтожить нашу Землю. Но почему обязательно уничтожить, может эти наши братья по разуму прилетели, чтобы помочь нам, и их старания направлены как раз на предотвращение планетарной катастрофы?..



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