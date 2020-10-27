Последняя шутка покойника

27.10.2020, 6:51, Разное

31 октября 1926 года в Торонто (Канада) умер 73-летний Чарльз Миллар. Как вы думаете, как долго он оставался в памяти жителей города? Год? Два? На протяжении 10 лет его имя регулярно появлялось на страницах городских газет: скандалы, судебные процессы, митинги и демонстрации – и виной всему было скандальное завещание Миллара.

Весельчак Миллар

Чарльз Миллар был преуспевающим юристом и удачливым бизнесменом. Он покупал доходные дома, был совладельцем парохода и держателем контрольного пакета акций компании, производящей пиво, купил фирму, занимавшуюся перевозками, любил азарт, скачки и имел акции нескольких жокей-клубов.

Миллар по натуре был человеком жизнерадостным, любил шутки и розыгрыши, которыми часто веселил весь город. Узнав грустную новость, жители искренне печалились: «Скучно будет нам без весельчака Миллара». Они и не подозревали, что главную хохму своей жизни бизнесмен приготовил про запас.

Завещание

Как практичный человек Миллар не строил иллюзий о своем будущем, знал, что рано или поздно он умрет и заранее подготовился к своему уходу. Согласно воле покойного завещание было обнародовано в день похорон на кладбище – и присутствовавшие газетчики, не ожидая окончания траурной церемонии помчались в свои газеты, чтобы как можно скорее дать в печать потрясающие подробности о последней воле усопшего.

Не имевший своей семьи и детей Миллар своими богатствами он распорядился весьма оригинально.

Каждый священник в Сэндвиче, Уолкервилле и Виндзоре получал акции жокей-клуба. К восторгу газетчиков, среди служителей церкви, причисляющей азарт к греховным страстям, не нашлось ни одного, кто бы отказался от своей доли наследства!

Акции пивной компании он завещал разделить между приходскими священниками Торонто – активных борцов с пьянством. К негодованию иерархов церкви, осуждающей в своих проповедях пьянство и сребролюбие, священники Торонто гурьбой отправились за «своей долей». Поскольку весельчак Миллар умышленно не назвал никого поименно, среди священников начались разборки, кого именно имел в виду покойник. Акции пришлось делить через суд.

Трое знакомых Миллара, не переносившие друг друга, получили в общую собственность его роскошный дом на Ямайке, причем продать свою долю никто из наследователей не мог.

Но самым забавным был последний пункт, согласно которому оставшуюся часть состояния (более 500.000$) должна была получить жительница Торонто, которая умудрится в течение 10 лет после смерти Миллара родить максимальное количество детей от одного мужчины.

Впоследствии родственники Миллара неоднократно пытались оспорить завещание, но Чарльз был опытным юристом, имел за плечами 45 лет стажа и даже Верховный суд Канады оставил волю усопшего в силе.

Большая аистовая гонка

Теперь женщина, родившая двойню или тройню, рассматривалась жителями Торонто как претендентка на наследство Миллара. В городской газете появилась рубрика «Большая аистовая гонка», в которой напряженно отслеживалась судьба каждой многодетной матери Торонто, развод или беременность любой из них становился поводом для пересудов.

Правительство Онтарио попыталось было наложить лапу на деньги Миллара, но восстали женщины. По провинции прокатилась волна протестов. Феминистки справедливо ставили вопрос: почему последний пункт завещания власти намерены пересмотреть, в то время как все предыдущие выполнены?

Церковь объявила завещание аморальным и призывало женщин не участвовать в постыдном конкурсе. «Что значит «не участвовать»? – возмущались женщины. – Кто может запретить нам рожать детей?» При этом напоминали, что деятели-то церкви свою долю получили, почему же женщины должны быть ущемлены?

В печати юристы вели дискуссии, выясняя, учитывать ли детей, умерших при родах, сохраняет ли свои права на наследство жительница Торонто, уехавшая из города, должен ли этот «единственный мужчина» обязательно быть официальным мужем и какие пригороды входят в черту Торонто? На небесах дух Миллара восторженно потирал руки: жители Торонто развлекались во всю.

31 октября 1936 года городской судья объявил о завершении «Аистовой гонки» и ударом своего молотка поставил в ней точку. В финал вышли 4 женщины, родившие по 9 детей. Наследство было разделено между ними, каждая получила по 125.000 долларов.

Можно только гадать, с какой целью Миллар устроил «Большую аистовую гонку». Объяснений своего поступка он не оставил. Но кто-то из близко его знавших пошутил, что возможно в Чарльзе заговорили отцовские чувства. Если принять эту версию, то план бизнесмена удался: не имевший своей семьи и детей Миллар стал причиной появления на свет 36 ребятишек – результат, каким редкий мужчина может похвастаться.