Названо число закрытых на карантин по коронавирусу российских школ

26.10.2020, 23:48, Новости дня

Число российских школ, закрытых на карантин из-за COVID-19, сократилось со 113 до 42, что составляет 0,11% от общего числа. Об этом свидетельствуют данные инфографики Минпросвещения России.

«Всего в 42 школах в 17 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», – говорится в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения пока не рассматривает введение жестких ограничительных мер в школах из-за коронавируса, образовательный процесс на сегодняшний день сохраняется на территории всей России.

В начале октября замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что на карантине находятся около 3% российских школ.