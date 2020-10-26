 

Названы увеличивающие риск возникновения рака продукты

26.10.2020, 23:48, Новости дня

Злокачественные опухоли могут возникнуть вследствие употребления чрезмерного количества глюкозы и красного мяса, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов.

«Чрезмерное потребление сахара и содержащих его продуктов приводит к лишнему весу, ожирению, что несет за собой не только гипертоническую болезнь, но и сахарный диабет, на фоне которого нередко формируются злокачественные опухоли – рак молочной железы, рак поджелудочной железы», – передает слова Титова «Звезда».

Профессор пояснил, что, злокачественным опухолям нужно питание, которое в достаточной степени обеспечивает глюкоза. Он также сообщил, что диабет второго типа при чрезмерном потреблении сахара может привести к дисфункции поджелудочной железы, в частности ее отказе  вырабатывать инсулин.

Этим летом был найден продукт, препятствующий развитию диабета.



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