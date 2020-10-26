 

Собчак предсказала испорченный новогодний отдых из-за коронавируса

26.10.2020, 23:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак предсказала испорченный новогодний отдых из-за ужесточения противоэпидемических мер практически во всех странах мира в связи с угрозой распространения коронавируса.

Собчак процитировала в своем Telegram-канале несколько заголовков новостей понедельника: «Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии и призвал мировых лидеров принять срочные меры», «Европейские медики сочли крайне тревожной ситуацию с COVID-19», «Власти Испании вводят режим повышенной готовности из-за пандемии, который хотят продлить до мая», «Власти Израиля продлили ограничения на экономическую активность из-за пандемии до 1 ноября».

По мнению телеведущей, заголовки новостей понедельника говорят о том, «что грезы о полноценном новогоднем отдыхе становятся все более туманными». «Практически во всех странах идут по пути ужесточения противоэпидемических мер. Причем, до конца года никаких послаблений даже не анонсируют. Карантин, закрытие всего и вся, введение режимов повышенной готовности. Во Франции уже оценили убытки экономики только за последний период в 2 млрд. евро, а восстановление экономики до уровня 2019 года ожидают только к 2022 [году]», – написала Собчак.

«Москва все еще пытается выдерживать баланс между борьбой с эпидемией и поддержанием экономической активности. Надеюсь, что у нас до крайностей не дойдет», – отметила телеведущая.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве.

В тот же день власти Испании объявили о введении в стране режима повышенной готовности на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В минувшую пятницу число заболевших коронавирусом во Франции превысило 1 млн человек, за сутки было выявлено более 42 тыс. новых случаев – рекордный для страны показатель. В связи с распространением коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность введения карантина в отдельных регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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