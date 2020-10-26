Полиция открыла уголовное производство по факту создания фейкового избирательного участка в Сумской области

26.10.2020, 23:40, Новости дня

Полиция открыла уголовное производство по факту создания фейкового избирательного участка в селе Сосновка Сумской области. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге 26 октября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В поселке Сосновка в результате политической борьбы между двумя группами лиц одна группа лиц решила оставить за собой право проводить местные выборы и создала так называемую фейковую избирательную комиссию, где гражданам предлагали голосовать на выборах главы объединенной территориальной общины. Этот факт был задокументирован, открыто уголовное дело и в ближайшее время будут выдвинуты подозрения лицам, которые в нарушение Уголовного кодекса самовольно присвоили себе право проводить выборы”, – сказал Геращенко.

Глава правления гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская 25 октября сообщила, что в селе Сосновка наблюдатели и правоохранители обнаружили незаконный избирательный участок, где проходило голосование в сельский совет, община которого отказывается входить в состав ОТО.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.