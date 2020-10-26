В Египте акула напала на украинских туристов. 12-летний ребенок в реанимации, ему ампутировали руку

26.10.2020, 23:40, Новости дня

Во время отдыха в Египте 25 октября от нападения акулы пострадала украинская семья. Об этом 26 октября сообщило Государственное агентство развития туризма Украины на своей странице в Facebook.

“В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. 12-летний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось”, – говорится в сообщении.

По информации Госагентства, лечение взяло на себя правительство Египта, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

В ведомстве отметили, что несмотря на предостережения туроператоров и запреты, туристы часто за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/188959172730951

В пресс-службе туроператора Join UP сообщили, что происшествие в Шарм-эль-Шейхе произошло 25 октября во время погружения на территории заповедника “Рас Мохаммед”, где остановка экскурсионных яхт запрещена.

Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию. Женщина получила глубокие раны, говорится в заявлении.

По информации компании, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт. Туроператор отметил, что с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

“Сначала туристы обратились к гиду в отеле относительно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали”, – заявили в Join UP.