Полиция открыла шесть уголовных производств по фактам нарушений на довыборах в Раду в округе №208

26.10.2020, 23:40, Новости дня

По фактам нарушений на довыборах в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области полиция открыла шесть уголовных производств. Об этом на брифинге 26 октября заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По 208-му округу с начала избирательного процесса было открыто шесть уголовных производств, в том числе три производства – по статье “подкуп избирателей”, три – по статье о препятствовании осуществления избирательного права. Непосредственно в день голосования было зафиксировано три события. На одном из участков выключили свет, но сразу благодаря эффективным действиям представителей электросетей его восстановили. Не было никакой диверсии, просто техническая неисправность. Также поступила информация, что [на одном из участков] отсутствовали информационные бигборды с информацией о кандидатах”, – сказал Геращенко.

Он добавил, что на одном из участков также отсутствовал информационный плакат о кандидате.

“В день голосования не вносились никакие данные в Единый реестр досудебных расследований, административные протоколы не составлялись, потому что не было заявлений”, – добавил замминистра.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

Главными конкурентами на выборах являются кандидат от “Слуги народа” Анатолий Гунько и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По результатам обработки 72,36% электронных бюллетеней, лидирует Ляшко (32,85% голосов), Гунько получил 31,88% голосов.