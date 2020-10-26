Резников заявил, что 9 декабря истекает год с заявления Зеленского о завершении войны на Донбассе

26.10.2020, 23:40, Новости дня

Срок в один год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, нужно понимать, как срок, отведенный для реализации сценария, прописанного в Минских соглашениях. Об этом сегодня в ходе программы “Хард с Влащенко” на телеканале “Украина 24” заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Зеленский сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря в Париже. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение”, – сказал Резников.

Он добавил, что в 2020 году война на Донбассе не будет завершена, потому что, как минимум, нужно много времени на вывод войск Российской Федерации с оккупированных территорий Донбасса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 декабря 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности строить стену между временно оккупированным Донбассом и подконтрольной Киеву территорией, если переговоры в нормандском формате в Париже будут безуспешными. Позже глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия назвал метафорой слова Ермака о стене на Донбассе. “Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются”, – уточнил он.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

13 декабря Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”.