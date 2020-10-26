На Украине отказ от Минских соглашений назвали «самоубийством»

26.10.2020, 23:08, Новости дня

Отказ Киева от Минских соглашений в одностороннем порядке был бы «самоубийством» для Украины, несмотря на то, что договоренности невозможно выполнить в полном объеме, сообщил вице-премьер страны Алексей Резников в эфире телеканала «Украина-24».

«Отказываться от «Минска» в одностороннем порядке – это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран (Германии, Франции, РФ и Украины)», – ответил он на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский не может прямо заявить, что соглашения невыполнимы и Киев от них отказывается.

«Их нельзя выполнить на сто процентов хотя бы потому, что вначале должна быть взята под контроль граница, а потом [организовано] проведение местных выборов. А в «Минске» написано наоборот. Речь идет о возможности и необходимости модернизации [соглашений]», – передает слова Резникова ТАСС.

Он уточнил, что ряд позиций соглашения можно выполнить, и ранее это уже подтверждалось на практике. Это касается разведения войск, обмена пленными, открытия новых контрольных пунктов на линии разграничения. «10 ноября мы будем готовы открыть параллельно, одновременно в Золотом и Счастье, два новых КПВВ», – добавил Резников.

Напомним, полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова заявила, что в случае отказа Киева от выполнения Минских соглашений Донбасс пойдет своим путем согласно своей внутренней повестке.

Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Он также говорил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года. Грызлов обвинял Киев в подрыве самой основы Минских соглашений.

В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы, а также предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.