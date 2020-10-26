 

Гинцбург рассказал о неожиданном эффекте вакцины «Спутник V»

26.10.2020, 23:08, Новости дня

Вакцина российского производства «Спутник V» защищает не только от коронавируса, но также может создавать перекрестный иммунитет к другим вирусам, характерным для осенне-зимнего периода, сообщил глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вакцинация от COVID-19 может создать отчасти перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм в данный период», – передает слова ученого «Царьград».

Гинцбург посоветовал также с перерывом в две–три недели сделать прививки от гриппа и пневмококка. Директор центра отметил, что после вакцинации от коронавируса у некоторых людей может наблюдаться повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

«85% вакцинированных переносят данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», – отметил Гинцбург.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.



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