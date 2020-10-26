В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом

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26.10.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умер 61 пациент с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6503 человек.

Днем ранее в Москве умерли 62 пациента с коронавирусом.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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