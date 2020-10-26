Су-27 перехватил над Черным морем истребители-бомбардировщики Франции

26.10.2020, 22:48, Новости дня

Российский истребитель Су-27 в понедельник перехватил над Черным морем два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции «Мираж-2000», сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

По данным центра, РЛС Южного военного округа засекли над акваторией Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России. Для их опознавания в воздух был поднят истребитель Су-27, передает ТАСС.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика «Мираж-2000» ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – сказали в НЦУО.

Там отметили, что нарушения госграницы допущено не было. Полет российского истребителя Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, 18 сентября российский Су-27 перехватил американский противолодочный самолет над Черным морем.