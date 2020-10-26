Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

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26.10.2020, 22:48, Новости дня

Минздрав перечислил лекарственные препараты, которые могут быть использованы при лечении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа», – приводит РИА «Новости» выдержку из новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.

При этом в документе отмечается, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

В новой версии временных методических рекомендаций Минздрава также говорится, что пациент с COVID-19 может быть переведен на амбулаторное лечение в случае улучшения состояния здоровья до получения отрицательного результата теста, передает ТАСС.

«Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2 при наличии следующих критериев: стойкое улучшение клинической картины; исчезновение лихорадки (температура тела ниже 37,5 °С); отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности <…>», – говорится в тексте рекомендаций.

В понедельник вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал уровень распространения COVID-19 в РФ до Нового года.



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