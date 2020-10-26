 

Распадется на три части: сделано предсказание о будущем Украины

26.10.2020, 22:23, Разное

Директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков рассказал о том, какая судьба может ожидать Украину в случае очередного масштабного политического кризиса. Страна может развалиться на три независимых друг от друга государства, передает “Царьград”. Поводом задуматься о такой перспективе стал провал партии Владимира Зеленского “Слуга народа” на прошедших выборах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Не йети и не гномы: Загадочные человечки ростом с 10-летнего ребенка

08.07 / Спинтроника может стать основой высокоскоростного wi-fi

17.07 / Запретил общаться с сыном Фриске: Орлова пожаловалась на жестокость Шепелева

23.07 / От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

24.08 / Мнение: Исповедь сварщика

13.08 / Актриса Саша Бортич вышла на пикет к посольству Белоруссии в Москве

27.07 / Две истории об исчезновении детей, в которых были замешаны иноапланетяне

11.07 / Мнение: Народ и криминал

16.07 / Американские «Вехи»

19.10 / Мнение: Рефлексия и правка границ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска