В Мексике пропала россиянка

26.10.2020, 22:08, Новости дня

Прокуратура мексиканского штата Халиско в течение двух недель занимается поисками пропавшей на западе страны россиянки Елены Толстобровой, информации о ее возможном местонахождении пока нет, сообщил старший консул посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский.

«По нашей информации, с 12 октября по заявлению гражданина Рожкова-Манина В. Ю. (бывший гражданский муж Толстобровой, проживающий в Мексике) поисками пропавшей занимается прокуратура штата Халиско. Со своей стороны мы подключили к решению этого вопроса организации соотечественников и почетного консула в регионе Хуана Санчеса Сантоса Наварро, который работает с региональным отделением миграционной службы и территориальным представительством МВД Мексики», – передает РИА «Новости» его слова.

Дипломат добавил, что пропавшая Толстоброва на консульском учете не состояла и по каким-либо вопросам в консульство не обращалась. «Мы незамедлительно отправили нотное обращение в МИД Мексики с просьбой информировать компетентные мексиканские органы и оказать содействие в розыске российской гражданки. К сожалению, в настоящее время информации о возможном местонахождении пропавшей нам не поступало», – сказал он.

Трояновский заметил, что информация некоторых СМИ о том, что вместе с россиянкой пропал ее трехлетний сын, не подтверждается. «Мы поддерживаем связь с ее матерью, насколько нам известно, она также подала заявление об объявлении дочери в международный розыск в соответствии с инструкцией по организации информационного обеспечения и сотрудничества по линии Интерпол», – рассказал консул.

Напомним, в феврале в мексиканском штате Халиско нашлась пропавшая несовершеннолетняя россиянка. Тогда генпрокуратура Халиско сообщила об исчезновении в Тлахомулько трех девушек, одна из которых оказалась россиянкой. Лилиане И. 15 лет. Россиянка была дома с братьями. Она ушла, «ничего никому не сказав». В тот же день семья обратилась в полицию.