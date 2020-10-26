“Есть определенные правила”: Алена Водонаева призвала подписчиков соблюдать карантинные меры

26.10.2020, 21:53, Разное

Популярная ведущая Алена Водонаева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram ряд мини-публикаций, в которых напомнила подписчикам о необходимости соблюдения обязательных мероприятий в период пандемии. В частности, знаменитость настоятельно рекомендовала носить защитные маски.

Блок публикаций в микроблоге ведущая начала с небольшого ролика, демонстрирующего конфликт в городском автобусе: одна из пассажирок устроила ссору с водителем из-за своего нежелания надеть маску ребенку, ссылаясь на необходимость свободно дышать воздухом. Комментируя кадры, Алена Водонаева однозначно заявила, что является приверженкой соблюдения масочного режима. По её мнению, не носить средство защиты дыхания в транспорте может себе позволить лишь гражданин, самолично управляющий собственным автомобилем. В случае же проезда в общественном транспорте – следует придерживаться общих правил и надевать маску.



К слову, в следующем ролике красавица пояснила о том, что находится на улице без маски, однако упомянула, что стоит абсолютно одна и не находится в обществе людей. К слову, она призналась, что недавно даже “наставила на путь истинный” водителя одной из столичных служб такси. Шофер, имея средство защиты при себе, не счел нужным носить его, однако Водонаева, пользующаяся в тот момент услугами его транспорта, все же настояла, чтобы сотрудник службы маску надел. В итоге таксист подчинился, однако, по словам телезвезды, всю дорогу “недовольно пыхтел”. Резюмируя сказанное, ведущая призвала фолловеров беречь себя и окружающих, соблюдая масочный режим.