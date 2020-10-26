 

“Время быстро летит”: Подписчики Ирины Салтыковой заговорили об изможденном виде певицы

26.10.2020, 21:53, Разное

Популярная певица Ирина Салтыкова разместила на своей странице в Instagram ряд свежих публикаций, на которых продемонстрировала свой цветущий вид и свойственный ей оптимизм. Тем не менее, немало подписчиков стали поговаривать об усталости и изможденном виде знаменитости.
В частности, под несколькими публикациями исполнительницы появились комментарии фолловеров, заявляющих о заметно постаревшем виде звезды 90-х, а, по их мнению, её усталый взгляд определенно намекает на то, что 54-летний возраст дает о себе знать. “Выглядит уставшей, изможденной даже. Морщины, синяки под глазами, такой потухший взгляд”, – такие комментарии бывают нередки под постами знаменитости. Более того, глядя на некоторые актуальные изображения Ирины Салтыковой, транслируемые телеканалами, ряд подписчиков начали выражать сомнения в том, что в Instagram певица выкладывает действительно свежие снимки.

Впрочем, стоит отметить: Ирина Салтыкова и не скрывает свой возраст, хотя и упоминает, что просто не думает о нем. К слову, красотка не раз признавалась в факте своего отказа от активного использования косметики, а здоровье лица и тела поддерживает специальными оздоровительными процедурами и массажем. Большинство же поклонников традиционно с восторгом отзываются о внешности любимицы, а многие из них утверждают, что звезда сцены выглядит значительно моложе своих лет. Об этом пишет Popcake.tv.



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