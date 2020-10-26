Во Франции официально отказались от бойкота турецких товаров

26.10.2020, 21:48, Новости дня

Франция не рассматривает вопрос об ограничении поставок турецких товаров в ответ на заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщил министр по вопросам внешней торговли и привлекательности страны Франк Риестер в эфире радиостанции RTl.

«Это (вопрос о бойкоте турецких товаров – прим. ВЗГЛЯД) вовсе не на повестке дня. (…) Мы не будем действовать так, как действует сегодня Турция», – передает слова министра РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Позже в СМИ появились сообщения, что Франция задумалась над ограничением импорта турецких товаров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.

Тем временем министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.