Трамп потроллил Байдена, который оговорился и назвал его Джорджем

26.10.2020, 21:40, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время выступления на онлайн-мероприятии неправильно назвал имя президента страны Дональда Трампа. Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.

“В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа… Джорджа… Мы окажемся в таком положении, где… если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире”, – отметил Байден.

ВИДЕОВидео: GOP War Room / YouTube

Трамп не оставил без внимания оговорку своего соперника на выборах.

“Джо Байден назвал вчера меня Джорджем. Не смог запомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью”, – написал президент в своем Twitter.

Он считает, что американские СМИ активно работают над тем, чтобы скрывать такие ошибки Байдена.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Трамп периодически публично ставит под сомнение психическое здоровье Байдена. Так, в июле Трамп заявил, что его соперник должен пройти тест на когнитивные способности.

В сентябре американские СМИ со ссылкой на доклад разведки написали, что РФ пытается распространять тезис о деменции Байдена, который подхватил президент Трамп.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.