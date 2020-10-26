В “Оппозиционной платформе – За жизнь” заявили, что в Киеве на выборах мэра и горсовета пытаются исказить результаты

26.10.2020, 21:40, Новости дня

Результаты “Оппозиционной платформы – За жизнь” на выборах киевского городского главы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами, заявила 26 октября партия на своем официальном сайте.

“Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке хищения голосов, отданных за нашу политическую силу, в пользу другой партии. Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за “Оппозиционную платформу – За жизнь” в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете бюллетеней”, – сказано в сообщении.

“Оппозиционная платформа – За жизнь” обратилась к членам избирательных комиссий с требованием не выполнять преступных указаний, “от кого бы они ни исходили”.

“Напоминаем об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования. Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева”, – подытожили в политической силе.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

Сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь”, народный депутат Юрий Бойко сообщил на брифинге в пресс-центре партии, что по результатам голосования ОПЗЖ занимает лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях партия на первом месте.