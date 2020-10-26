Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах – ОБСЕ

26.10.2020, 21:40, Новости дня

Всеукраинский опрос, проведенный по инициативе президента Владимира Зеленского, создавал неправомерное политическое преимущество для партии власти на местных выборах. Об этом 26 октября заявила руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией”, – сказала она.

По ее словам, работавшие на опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. Явка на местные выборы составила 36,88%.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на “пять важных вопросов” от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

Корниенко 26 октября рассказал, что организацией и проведением опроса занималась компания “Зе медиа” а профинансировала его партия “Слуга народа”. По его словам, точная его стоимость еще не известна, но политсила укажет расходы в финансовой отчетности.

Гражданская сеть “Опора” заявляла, что организация и проведение только полевого этапа такого опроса может стоить примерно около 75 млн грн.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: “за” – 89,6%, “против” – 7,12%.