Мнение: Автоматическая «Пятёрочка», карта затрат от Сбербанка и позабытый вид денег

26.10.2020, 21:25, Разное

1. Профессия кассира — одна из самых массовых в России. Тем серьёзнее угроза: сотни тысяч рабочих мест могут исчезнуть под безжалостным давлением роботизации. Добро пожаловать в киберпанк, безлюдные магазины начали уже открываться и в нашей стране:

https://3dnews.ru/1023689/bez-prodavtsov-i-kassirov-v-moskve-otkrilsya-polnostyu-avtomatizirovanniy-magazin-pyatyorochka

Компания X5 Retail Group объявила об открытии уникального розничного магазина сети «Пятёрочка»: новая торговая точка работает в полностью автоматизированном режиме — без продавцов и кассиров.

Первый салон «Пятёрочка #налету» начал принимать покупателей в Москве по адресу бульвар Веласкеса, 2. В этом магазине площадью около площадью 80 м2, который работает с 7:00 до полуночи, представлены приблизительно 900 наименований различной продукции, включая категорию «фреш» и свежий кофе.

Для посещения необычной торговой точки необходимо загрузить на смартфон приложение «Пятёрочка #налету» (доступно в App Store и Google Play) и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала.

Оплачивать товары можно несколькими способами. В частности, реализована технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении «Пятёрочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. При желании покупатель может также воспользоваться кассой самообслуживания.

2. Сбербанк готовит карту денежных трат, которые делают россияне. Скоро мы будем больше знать о нашей стране:

https://lenta.ru/news/2020/10/20/sledim/

Одним из новых проектов Сбербанка станет сервис геоаналитики, с помощью которого можно будет связать банковские транзакции россиян с информацией о физическом расположении торговых точек. Об этом в интервью РБК рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.

Такой сервис позволит бизнесу понять, где выгоднее разместить магазин, а также принять другие решения в области управления недвижимостью и земельных отношений.

В свою очередь, власти крупных городов смогут получить картину миграционных потоков, например, между центром и пригородами. Их понимание пригодится в планировании работы общественного транспорта и других городских вопросах.

3. Сберу будет тем проще реализовать свой проект, что россияне начинают потихоньку отказываться от наличных:

https://lenta.ru/news/2020/10/22/forgotten/

Из-за популярности безналичных расчетов россияне стали забывать внешний вид бумажных денег. Об этом свидетельствует онлайн-опрос в Instagram Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе на сайте кредитной организации.

Только 39 процентов указали, что на 50-рублевой купюре изображен Санкт-Петербург. Астрахань там «запомнили» 24 процента, Ярославль — 21 процент, а Хабаровск — 16 процентов. Еще меньше, 18 процентов, верно ответили на вопрос, сколько лошадей (четыре, это квадрига Большого театра) находится на купюре в 100 рублей.

На купюре в 500 рублей 39 процентов знали, что Петр Первый держит трость, а не саблю или бинокль. Лишь 18 процентов заметили дерево на обратной стороне 1000 рублей, а количество пароходов на банкноте в 2000 рублей угадали 39 процентов.

Вместе с тем уверены в том, что помнят, как выглядят деньги, 62 процента опрошенных. Всего в исследовании поучаствовали 2,5 тысячи человек, среди них было примерно поровну мужчин и женщин (48 процента и 52 процента соответственно). Преимущественно (42 процента) респонденты — жители Москвы в возрасте 25-44 года.