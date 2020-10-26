 

Жительницу Перми с дочерью заперли в турецком отеле

26.10.2020, 21:23, Разное

Жительница Пермского края Юлия Сметанина вместе со своей 14-летней дочерью приехала в Турцию для участия в парусной регате. У одного из членов их команды был обнаружен коронавирус, после чего девушку с ребенком посадили на карантин несмотря на то, что они не контактировали с больным COVID-19, передает URA.Ru. Более того, из номера отеля их перевели в комнату для обслуживающего персонала. Покинуть отель они смогут не раньше, чем истечет срок карантина.



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