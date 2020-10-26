Названа еще одна причина бессимптомного коронавируса

26.10.2020, 21:17, Разное

Стала известна еще одна причина, почему коронавирус протекает в бессимптомной форме. По словам Анатолия Альтштейна, речь идет не только об особенности организме человека. Здесь имеет большое значение непосредственно возбудитель инфекции.

Вирусолог Альтштейн считает, что достаточно сложно сказать твердо, что COVID-19 протекает без характерных симптомов из-за особенности организма пациента. Самый главный вопрос в этом случае заключается в том, что это за такие отличающиеся признаки. Однако на него пока никто не может дать ответ.

Толерантность к COVID-19 могла выработаться после того, как человек перенес бета-коронавирус. Такого мнения придерживается Лариса Попович, глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ. По словам специалиста, всего таких бета-вирусов насчитывается пять. Большинство людей переболели именно ими, поэтому развился определенный иммунитет к белкам. Попович считает, что сейчас исследователи должны сконцентрироваться на изучении соответствующей гипотезы.

Профессор Александр Чепурнов не удивляется, что есть много людей с толерантностью к коронавирусу нового типа. По его словам, такая ситуация наблюдается в случае отсутствия некоторых рецепторов.