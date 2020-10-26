Российские ученые разработали препарат для эффективного лечения при патологиях печени

26.10.2020, 21:17, Разное

Российские исследователи из Белгорода в ходе исследования смогли создать новый препарат, обладающий особой эффективностью при лечении патологий печени. По словам исследователей, инновационность средства заключается в эксклюзивном сочетании компонентов.

Как объяснили ученые, представляющие Белгородский государственный национальный исследовательский университет, состав и технология производства препарата базируется на основе растительных компонентов и дают предпосылки для эффективного воздействия на разные патологии печени. Лекарственное средство в виде комбинированной гранулированной формы создано в рамках одного из проектов, инициированных в научно-образовательном центре города. В частности, в состав гранул входит обладающий гепатопротекторными свойствами адеметионин, а также силибин, содержащийся в экстракте расторопши пятнистой. Последний, к слову, обеспечивает особую эффективность при таких заболеваниях печени, как цитолиз, фиброз, синтетическая недостаточность и патологическая регенерация, а адеметионин, в свою очередь, успешно борется с холестазом. “Комбинация двух веществ будет охватывать достаточно большой набор клинико-морфологических синдромов поражения печени и обладать широким спектром воздействия при различных патологиях”, – резюмировала один из авторов исследования, заведующая одной из кафедр ВУЗа Елена Жилякова.

В ближайшей перспективе специалистами запланировано проведение целого комплекса биофармацевтических тестов. Как полагают разработчики, после проведения указанных мероприятий широкий спектр фармакологической активности позволит препарату стать эффективным оружием против патологий печени.