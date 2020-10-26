 

“Эффект разжижения крови”: Ученые рассказали о большой эффективности аспирина при лечении COVID-19

26.10.2020, 21:17, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили факт большой эффективности при лечении COVID-19 популярного препарата аспирин. По словам исследователей, лекарство снижает тяжелые симптомы у больных и даже уменьшает риск летальных исходов от коронавируса.
В исследовании ученых, представляющих Мэрилендский университет (США), приняли участие инфицированные коронавирусом 421 пациент, которые были госпитализированы с симптомами различной степени тяжести. В ходе научной работы 98 исследуемых получали аспирин на протяжении первых суток после поступления в клинику либо за неделю до госпитализации, остальные же участники указанное жаропонижающее не принимали. Целью эксперимента было изучение влияния средства на потребность в ИВЛ, поступление в отдел интенсивной терапии и возможные уходы из жизни. В результате выяснилось, что в группе, принимавшей аспирин, подключение к ИВЛ потребовалось 35,7% пациентов, в то время, как в контрольной группе таковых оказалось 48,4%. Потребность использовать интенсивную терапию также была снижена на 12,2%. Кроме того, итоги исследования показали и наличие прямой связи между приемом аспирина и снижением вероятности проявления тяжелого течения COVID-19 и количества летальных исходов от него.

“Мы считаем, что эффект разжижения крови от аспирина дает преимущества для пациентов с COVID-19, предотвращая образование микротромбов”, – отметил один из авторов исследования, доктор Майкл Маззефи. Впрочем, исследователи заявили, что такая причинно-следственная связь пока является лишь предположительной и анонсировали продолжение исследования в данном направлении. Также медики подчеркнули, что, в любом случае, прием аспирина при заражении коронавирусом должен быть обязательно согласован с лечащим врачом. Об этом пишет Anesthesia and Analgesia.



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