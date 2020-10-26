Франция задумалась над ограничением импорта турецких товаров

26.10.2020, 21:08, Новости дня

Франция может ограничить импорт турецких товаров в ответ на призывы президента Турции Турции Тайипа Эрдогана бойкотировать французскую продукцию, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

«В окружении Эммануэля Макрона работают над контрнаступлением, которое может начаться в течение двух-трех дней. По нашей информации, после отзыва посла Франции из Турции изучаются три направления ответных действий. Во-первых, после призывов к бойкоту, которые ретранслируются турецкими сетями, Франция размышляет об экономических санкциях, например, ограничение импорта турецких товаров», – передает РИА «Новости» сообщение радио.

Кроме того, Париж намерен активизировать свои операции в Восточном Средиземноморье. «Наконец, на внутреннем уровне может быть усилен контроль и давление на турецкие сети влияния, которые уже без того хорошо контролируются генеральным управлением внутренней безопасности (Франции)», – говорится в сообщении радиостанции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами.

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.

Тем временем министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.