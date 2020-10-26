 

Власти Москвы отказали в проведении «Русского марша» из-за COVID-19

26.10.2020, 21:05, Разное

Мэрия Москвы отклонила заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября с участием пяти тысяч человек из-за пандемии коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил националист Дмитрий Демушкин.

Демушкин отметил, что обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой провести мероприятие осталось без ответа.

При этом организатор «Русского марша» Никита Зайцев рассказал, что оргкомитет, включающий в себя комитет «Нация и Свобода» и Ассоциацию народного сопротивления, не уведомлял мэрию столицы о проведении марша из-за ситуации с COVID-19.

Мэрия Москвы информацию пока не комментировала.

19 октября представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики подали заявку на проведение марша 4 ноября в районе Люблино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Маршевое. Нынче русский марш — когда сидят: кто под арестом, кто-то на диване.

В прошлом году параллельно прошли два марша националистов. Один по традиции в столичном районе Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле». Организаторами второй акции выступили «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России».

Митинг в Люблине численностью до 3 тысяч человек организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления.  

«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая с 2005 года проходит в День народного единства 4 ноября в различных городах России. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии. 

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Можно ли вернуть золотые времена?

04.07 / Спасатель рассказал о способах избежать удара молнии на природе в грозу

27.09 / Диетолог Аида Киримова назвала лекарственные свойства черники

19.07 / «Прилечь на отрезвление»

30.09 / Вторая карабахская

27.07 / Сатановский рассказал о страхе США перед российской ядерной «летающей штукой»

06.08 / Тихановская отменила митинг в минском парке Дружбы

06.08 / Фирменная оболочка Huawei EMUI 11 получит функцию FM-радио

07.10 / Коротко по Карабаху на 06.10.2020

01.08 / Кровь отмывают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска