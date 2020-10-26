Власти Москвы отказали в проведении «Русского марша» из-за COVID-19

26.10.2020, 21:05, Разное

Мэрия Москвы отклонила заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября с участием пяти тысяч человек из-за пандемии коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил националист Дмитрий Демушкин.

Демушкин отметил, что обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой провести мероприятие осталось без ответа.

При этом организатор «Русского марша» Никита Зайцев рассказал, что оргкомитет, включающий в себя комитет «Нация и Свобода» и Ассоциацию народного сопротивления, не уведомлял мэрию столицы о проведении марша из-за ситуации с COVID-19.

Мэрия Москвы информацию пока не комментировала.

19 октября представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики подали заявку на проведение марша 4 ноября в районе Люблино.

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В прошлом году параллельно прошли два марша националистов. Один по традиции в столичном районе Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле». Организаторами второй акции выступили «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России».

Митинг в Люблине численностью до 3 тысяч человек организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления.

«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая с 2005 года проходит в День народного единства 4 ноября в различных городах России. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии.