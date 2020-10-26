 

Пелагея показала подросшую дочь от хоккеиста Ивана Телегина: Как две капли

26.10.2020, 20:53, Разное

Певица Пелагея показала фанатам подросшую дочь от хоккеиста Ивана Телегина. По мнению подписчиков артистки, Таисия похожа на маму, как две капли воды.
Дочери Пелагеи и Ивана Телегина Таисии в этом году исполнилось три года. В браке спортсмен и фолк-исполнительница были с 2016 года, однако спустя три года после свадьбы пара распалась. При этом певица, с которой осталась после развода дочка, не препятствует общению девочки с отцом. Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Пелагея активно пользуется соцсетями, регулярно радуя поклонников новостями творчества и личной жизни. Сразу после сообщения о грядущем разводе певица заверила переживающих за нее поклонников в том, что ради маленькой дочери она и далее будет стараться поддерживать дружеские отношения с бывшим супругом.

Сейчас на странице своего профиля в соцсети Instagram Пелагея опубликовала фотографию, на которой предстала вместе с подросшей Таисией. Как подметили подписчики аккаунта селебрити, малышка очень похожа на маму. Фолловеры микроблога звезды поддержали ее, пожелав и маме и дочке успехов.

Брак с Телегиным был вторым в жизни Пелагеи, первым мужем певицы был режиссёр Comedy Woman Дмитрий Ефимович. После объявления о расставании с Телегиным, артистка до сих пор ещё не смогла официально оформить все необходимые документы. Ускорить бракоразводный процесс помешал карантин, вызванный пандемией коронавируса. Между тем, Телегин уже не только нашел новую любовь, но и проживает с новой избранницей. Пелагея же также полна энергии и сил. Артистка участвует в различных талант-шоу в качестве наставницы, а в марте этого года, как пишет «Глобалмск», получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации.



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