 

Пациентов с коронавирусом начали принимать в павильонах «Ленэкспо» в Петербурге

26.10.2020, 20:48, Новости дня

Павильоны №5 и 5А «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, где развернут временный госпиталь, начинают прием пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Госпиталь для ветеранов войн получил лицензию на медицинскую деятельность по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 103, литера D (павильоны 5 и 5а Ленэкспо)», – передает РИА «Новости» сообщение Эргашева.

Вице-губернатор отметил, уже сегодня павильоны «начнут прием пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии».

«Здесь оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород. Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи», – отметил Эргашев.

Уточняется, что при подготовке павильона учтены все ранее поступившие замечания. Помещение утеплено, здесь автоматически регулируется влажность и температура воздуха.

Кроме того, павильоны временного госпиталя «Ленэкспо» также полностью подготовлены, имеют лицензию на медицинскую деятельность и начнут работать в случае ухудшения эпидемической ситуации, говорится в сообщении.

Всего в стране выявлено 1 531 224 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 146 096 человек, из них 7574 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случая.

За весь период в РФ от коронавируса скончись 26269 человек.

Накануне, 25 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16710. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 637.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Бейруте прогремела серия взрывов, генералу СБУ Шайтанову объявили еще одно подозрение. Главное за день

12.10 / Пегов отреагировал на возбуждение уголовного дела в Азербайджане

04.09 / Россия ввела санкции против Порошенко

14.10 / В Карабахе сообщили о боях вдоль всей линии соприкосновения

09.10 / «Волонтеры Победы» организовали ветерану ВОВ путешествие по России

21.07 / Помпео рассказал о помощи США другим странам в условиях пандемии

10.08 / Чемпионат творческих компетенций ArtMasters продлил прием заявок

26.06 / Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

29.06 / Гончаренко: Если бы я встретился с Путиным, я бы его просто придушил

25.09 / Горбачев предложил странам сократить военные расходы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска