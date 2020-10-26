Пациентов с коронавирусом начали принимать в павильонах «Ленэкспо» в Петербурге

26.10.2020, 20:48, Новости дня

Павильоны №5 и 5А «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, где развернут временный госпиталь, начинают прием пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Госпиталь для ветеранов войн получил лицензию на медицинскую деятельность по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 103, литера D (павильоны 5 и 5а Ленэкспо)», – передает РИА «Новости» сообщение Эргашева.

Вице-губернатор отметил, уже сегодня павильоны «начнут прием пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии».

«Здесь оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород. Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи», – отметил Эргашев.

Уточняется, что при подготовке павильона учтены все ранее поступившие замечания. Помещение утеплено, здесь автоматически регулируется влажность и температура воздуха.

Кроме того, павильоны временного госпиталя «Ленэкспо» также полностью подготовлены, имеют лицензию на медицинскую деятельность и начнут работать в случае ухудшения эпидемической ситуации, говорится в сообщении.

Всего в стране выявлено 1 531 224 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 146 096 человек, из них 7574 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случая.

За весь период в РФ от коронавируса скончись 26269 человек.

Накануне, 25 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16710. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 637.