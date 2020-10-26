Под Москвой мужчина до смерти забил таксиста за долгое ожидание

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26.10.2020, 20:43, Разное

В городе Воскресенск бытовая ссора закончилась смертью. Рассерженный долгим ожиданием в автомобильной очереди в придорожном заведении быстрого питания мужчина решил выяснить отношения с тем, кто, по его мнению, слишком долго делал заказ.

Не повезло оказаться на пути нетерпеливого водителя таксисту. Он получил несколько ударов по голове. Позже уже в больнице не приходя в сознание пострадавший скончался от полученных повреждений, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

Нападавшего удалось оперативно вычислить. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время злоумышленнику должны будут предъявить обвинения.



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