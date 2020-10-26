«Чтоб не размножались» – Личное мнение

26.10.2020, 20:25, Разное

Я не знаю, что у Ксении Бородиной в голове, но она — чуть ли не единственный человек, от которого у меня лезут глаза на лоб.

Начитавшись свежих моих статей, Бородина то ли подлизнула, то ли сама прониклась идеей спасения детей через органы соцопеки.



Фото: Соцсети

«Я за то, чтобы у нас «стучали» в органы опеки, как за границей. Показалось, что крики из квартиры – звонок, мать странная, у ребёнка синяки – звонок, ребёнок худой – звонок. И ещё… Наказание надо строгое. Максимально. Желательно, чтобы потом уже не размножались».

Ксюх, ты в себе заявлять такое?

Нет, сама идея-то совершенно правильная: детей нужно спасать. То в шкафу девочку держат, то из окна двух выбрасывают. Но Бородиной ли рассуждать о неблагополучных семьях?

Если в нашей стране действительно начнут работать социальные службы в режиме «жёстко, максимально жёстко», то одной из первых под каток влетит сама Ксения.

Работает Ксюха на лобковом месте. Подруги — ну, вы видели её подруг. Зачала от одного. Привела в дом мента, которого выгнали из ментовки за взяточничество. Затем к дочери пришёл Омар, который мечтает наладить тактильный контакт с подростком.

Череда мужиков в доме. То от одного родила, то от второго. Всё это — на виду у девочки, которая впитывает модель поведения, которую демонстрирует мать.

Может быть, мы всего и не знаем, а лежащий под пледом из покойного Шантика писака — прекрасный отец, но… Но давайте честно? Как минимум, социальные службы защиты детей обязаны проверить именно такие семьи. Начать точно с них.

И наказать, конечно. Как там Ксюха сказала? Вплоть до лишения возможности размножаться, так?

Согласны?