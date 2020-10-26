 

Скандальный блогер обвинила друга-гея в изнасиловании

26.10.2020, 20:23, Разное

Эпатажная блогерша рассказала своим подписчикам об ужасном случае, который произошел с ней в гостях у знакомого. Девушка поведала зрителям, что над ней надругался ее друг-гей, передает Пятый канал. Она написала заявление об изнасиловании.

В полиции отметили, что на теле пострадавшей не было обнаружено следов насилия, равно как и ее одежда осталась целой. Сам подозреваемый не смог дать показания из-за сильного алкогольного опьянения. Преступление произошло в тот момент, когда молодой человек блогерши отлучился из квартиры за дополнительной порцией алкоголя.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Комета Гамалеи

07.08 / Об экстерриториальном авторитаризме Коммунистической партии Китая

29.09 / В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

23.09 / В «Артеке» — вспышка коронавируса

16.07 / В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке

16.09 / Доктор Мясников опроверг заразность переболевших коронавирусом

29.06 / У младенца — соска и подгузник, у России — армия и флот

13.07 / Начальник всегда прав

10.03 / Заявление о существенных недостатках предлагаемой процедуры общероссийского голосования

22.10 / “Меня не колышет”: Путин отреагировал на санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска